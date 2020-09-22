Многие зрители обратили внимание, что пара Алексея Безуса и Милены Безбородовой перестала обсуждаться, у них ничего не происходит нового в отношениях и никто из участников старается про них не говорить. Даже ведущая Ксения Бородина заметила, что после перехода пары в шоу «Спаси свою любовь» Безус и Безбородова пытаются обратить на себя внимание лишь с помощью других пар.



В эфире «Бородина против Бузовой» от 21 сентября 2020 года Ирина Пингвинова вскрыла сговор Алексея Безуса и Ильи Яббарова, которые решили в борьбе за таунхаус «выжить» беременных и пары с детьми.



Ксения Бородина, как она это часто делает, снова встала на защиту Ильи. Ведущая предложила беременным женщинам, парам с детьми и тем, кто ожидает ребёнка тоже объединиться, как это сделали Безус и Яббаров. В реальном времени некоторые так и поступили, ведь не зря Ирина Пингвинова частенько сидит с малышом Стефаном, да и Милена Безбородова с ним тоже остаётся, потому что кроме семьи Оганесян ей не с кем было бы вообще общаться в семейном доме.