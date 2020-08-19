В эфире шоу «Бородина против Бузовой» от 18 августа 2020 года разбирали пару Ирины Пингвиновой и Дмитрия Чайкова. Ведущие и приглашённые эксперты утверждали, что к беременным женщинам нужно относиться максимально трепетно и бережно, окружив вниманием и заботой, стараясь не обидеть даже по мелочи. Андрей Черкасов принялся рассказывать, как нежно он заботился о своей супруге, когда она носила под сердцем их долгожданного наследника.



Ирина привыкла к совершенно противоположному отношению в свой адрес со стороны любимого мужчины. Будущая мама верит, что после рождения дочки их отношения с Чайковым наладятся и он полюбит их обеих. В настоящее же время Дмитрий относится очень холодно и равнодушно к матери своего будущего ребёнка.



Ира рассказала, что сейчас Дима не стремится обнимать или целовать её, он будто остыл к ней и старается избегать какого-либо общения с беременной девушкой. Большинство зрителей не разделяет надежду Ирины и считают, что рождение ребёнка не способно сохранить и без того хлипкие отношения.