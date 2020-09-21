Беременная Ирина Пингвинова считает, что мужчина во время родов любимой должен находиться рядом с ней в ответственный момент. По мнению девушки, уже прошло то время, когда новоиспечённый отец встречал возлюбленную с малышом в роддоме уже после выписки с цветами. Девушка хочет, чтобы Дмитрий был рядом с ней до момента схваток, чтобы он отвёл её на кресло и осознавал, что женщина не просто выполняет долг, а именно дарит любимому мужчине ребёнка.



Ирина не хочет, чтобы Дмитрий присутствовал на самих родах, потому что она считает, что это может сломать его психику. Ему достаточно будет проводить будущую маму до кресла. Видимо, совместное нахождение новоиспечённых родителей и совместный декрет становится нормой среди пар, живущих на «Доме-2».



Ирина уверена, что такие партнёрские роды смогут сблизить её с Димой. Она надеется, что после рождения малышки он будет более трепетно относиться к ним обеим. Стоит отметить, что Пингвинова с Чайковым станут родителями уже через два месяца, но свадьбу они решили устраивать уже после рождения дочери.