На Острове Любви сейчас проходит конкурс «Самое лучшее тело». Так как главным призом является сумма в сто тысяч рублей, участники работают над своими выступлениями и образами, стараясь победить.



Несмотря на то, что беременная Ирина Пингвинова подготовила достаточно оригинальный образ, участники Острова Любви не оценили ее стараний. Так, девушка вышла в образе домохозяйки, которая срывает халат и демонстрирует свое привлекательно теле с округлившимся животиком. Но участники лишний раз продемонстрировали свою предвзятость, не дав ей достаточно голосов и обломав Иру с переходом во второй тур конкурса.



Стоит отметить, что справедливого голосования от островитян никто не ждал, но и такой предвзятости – тоже. Пингвинова даже расплакалась из-за голосования своих соседей по Острову, объяснив, что искренне считала свое тело самым привлекательным благодаря тому, что она носит под сердцем малыша.