Пилот американского истребителя F-15C, который упал в Северном море, погиб, сообщил в верифицированном аккаунте в Twitter расквартированный в Великобритании 48-й истребительный авиаполк ВВС США.

«Пилот упавшего F-15C Eagle найден. Подтверждено, что он погиб. Это трагическая потеря», — говорится в сообщении.

Имя пилота не называется, пока не проинформированы его родственники.

Катастрофа произошла в понедельник утром у побережья Йоркшира. Самолет F-15C, выполнявший учебный полет в составе группы из четырех истребителей, упал в море. Причины случившегося пока неизвестны.