Четырехкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. Там он станет напарником канадца Лэнса Стролла.

«Рад поделиться этой новостью о моем будущем. С гордостью подтверждаю, что в 2021-м стану гонщиком Aston Martin. Я решил принять новый вызов с легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю в ее будущее. Все мы впечатлены энергией и преданностью спорту Лоуренса Стролла, я верю, что вместе мы сможем добиться многого. Защищать цвета Aston Martin — это настоящая привилегия», — заявил Феттель.

FULL STORY: Sebastian Vettel will remain in F1 from next season and beyond, as he signs for Aston Martin ✍️⬇️#F1 @RacingPointF1 https://t.co/FfECXCGp08 — Formula 1 (@F1) September 10, 2020

Феттель выступает в «Формуле-1» с 2007 года и все четыре титула добыл в составе «Ред Булл» (2010-2013), после чего в 2015 году перешел в «Феррари». В мае стало известно, что итальянская команда не сумела договориться с гонщиком о новом контракте. На его место был приглашен пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

«Рейсинг Пойнт» по окончании сезона покинет мексиканец Серхио Перес, место которого и займет титулованный немец.