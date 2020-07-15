Пилоты международных рейсов российских авиакомпаний после перерыва вернутся к работе только после особой проверки. Как она будет проходить, рассказал в интервью радио Sputnik командир экипажа самолета А-320, пилот первого класса Андрей Литвинов.

Пандемия коронавируса практически полностью остановила международное авиационное сообщение. Постепенное снятие ограничений пока не вернуло жизнь в прежнее русло, но, когда это произойдет, пилоты гражданской авиации будут готовы, рассказал Андрей Литвинов. По его словам, не стоит бояться, что пилоты забыли, как надо управлять самолетом за время простоя.

«Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура», — пояснил радио Sputnik пилот.

Несмотря на возможность быстро вернуть пилота в строй даже после длительного перерыва, российские авиакомпании старались не допустить потерю навыков.

«У нас в связи с этой пандемией руководство авиакомпании старается не допустить перерывов у пилотов, чтобы не было этих сложных процедур ввода в строй. По мере возможности пилотам дают летать. Да, не очень много рейсов дают, но это регулируют на уровне командиров летных отрядов и командиров эскадрилий. Сказать, что летчиков бросили на произвол судьбы нельзя. Летчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки», — рассказал пилот в интервью радио Sputnik.