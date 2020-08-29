Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее в квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бельгии, проехав круг за 1 минуту 41,252 секунды.

«У меня получилась очень чистая сессия, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports. — С каждым кругом машина становилась все быстрее. Это очень важный поул. Проснувшись, узнал о смерти Чедвика Боузмана, и эта новость меня потрясла. Было нелегко собраться, но я хотел провести идеальную квалификацию ради него».

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,511), третье — голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,526). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 11-й результат.

QUALIFYING REPORT + HIGHLIGHTS 👀 Full story from Spa as @LewisHamilton takes his fifth pole of 2020 ⬇️#BelgianGP 🇧🇪 #F1 https://t.co/zRS8BNo1wf — Formula 1 (@F1) August 29, 2020

Отметим, что впервые с 2014 года оба пилота «Феррари» не смогли квалифицироваться в первой десятке: монегаск Шарль Леклер займет на стартовой решетке 13-е место, немец Себастьян Феттель — 14-е. Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, начало — 16:10 по московскому времени.