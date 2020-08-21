Гости скандальной свадьбы двукратного чемпиона мира Заурбека Сидакова рассказали «Московскому комсомольцу» подробности случившегося.

Свадьба проходила во Владикавказе по осетинским традициям, на торжестве присутствовало более 500 гостей. Праздник проходил в несколько этапов, гуляли несколько дней и ночей. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе товарищи Сидакова из Дагестана и Чечни.

В разгар торжества, когда жениха чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, Сидаков, родители новобрачных, а также несколько гостей получили на телефон рассылку с видео-компроматом на молодую жену.

«Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы. Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь», — рассказал один из гостей.

По словам очевидцев, посмотрев ролики, новобрачный отправился на женскую сторону и выволок ее со свадьбы за волосы. После этого он упал на землю и заплакал. Отцу невесты стало плохо с сердцем, а сама скомпрометированная девушка попыталась покончить с собой.

Другой гость рассказал, что Заурбек Сидаков познакомился со своей будущей женой в апреле этого года — девушка гуляла с собакой, он проезжал мимо на автомобиле.

Собеседники издания отвергли возможность того, что невеста могла работать в эскорте. По их словам, она из состоятельной семьи, и «ей это не надо».

По их словам, до Сидакова у нее был серьезный роман с женатым мужчиной гораздо старше ее. Собеседники предположили, что рассылка компрометирующих роликов — это дело рук обиженной супруги ее бывшего любовника.

Как сообщал «Рамблер», 24-летний Заурбек Сидаков — российский борец вольного стиля, чемпион мира 2018—2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России.