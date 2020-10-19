Вскоре в России может быть достигнут пик суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом эпидемиолог Наталья Пшеничная заявила РИА Новости.

Пшеничная — заместительница директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По ее словам, число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти в России, несмотря на то, что школьники находятся на каникулах, а многие сотрудники компаний были переведены на удаленный режим работы, потому что должен пройти инкубационный период — сейчас выявляются заболевшие в течение двух последних недель.

Эпидемиолог высказала мнение, что в ближайшее время в России может быть достигнут пик по выявляемым за сутки заразившимся COVID-19. Также она выразила надежду на то, что прирост не превысит отметку в 20 тысяч человек в сутки, но допустила, что это возможно, если граждане не будут соблюдать меры безопасности, а также из-за сезонного ухудшения способности организма сопротивляться респираторным инфекциям в результате переохлаждения, вызванного резкими перепадами температуры. Пшеничная высказала мнение, что в первой декаде декабря может начаться процесс стабилизации ситуации.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.