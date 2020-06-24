Хирурги в Камбодже удалили местному пожилому жителю пиявку, которая проникла в половой член мужчины. Мужчина попал в больницу после жалоб на боли при мочеиспускании, сообщает Daily Mail. Хирурги были вынуждены искать причину болей, но были шокированы, когда узнали правду.

Отмечается, что в уретру пациенту вставили маленькую камеру и поняли, что там закрепилась пиявка. Та попала внутрь мужчины, когда тот купался в реке. Она выпила пол-литра крови и стремительно увеличилась в размере.

Изъять пиявку из организма пациента удалось с помощью биполярного резектоскопа — зонда шириной 4 мм с электрическими узлами. В результате медики изъяли существо из мужчины и даже сфотографировали его.

В материале говорится, что врачи в Камбодже предостерегают как местных жителей, так и туристов от купания в водоемах в сезон дождей из-за повышения активности пиявок. Что же касается мужчины, то его уже выписали из больницы после одной проведенной там ночи, сейчас его здоровью ничего не угрожает.