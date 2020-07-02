Пятилетний мальчик трагически погиб 1 июля на юго-востоке Подмосковья, облокотившись на створку оконной рамы. Он упал вместе со стеклом, которое разбилось, травмировав сонную артерию.

Как стало известно «», семья, где воспитывались двое детей — погибший малыш и его младшая сестра, проживала в квартире на первом этаже. 27-летний глава семейства и его 25-летняя жена (оба приезжие из российской глубинки) трудились, где придется, в том числе на местном предприятии по производству молочной продукции.

Около 21.00 дети играли на балконе. Мальчик спиной облокотился на створку пластикового окна. Видимо, под тяжестью тела конструкция вместе со стеклом выпала. Ребенок полетел вниз, на свою беду угодив шеей на осколок разбившегося стекла. Выбежал отец, пытался оказать первую помощь. Но ребенок истек кровью до приезда врачей.

Со слов убитых горем родителей, окно была современное. Кто и когда его ставил — они не знают, так как квартира съемная. Вероятно, окно было некачественно закреплено.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, по данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.