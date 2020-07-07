Пятерка постоянных членов Совбеза ООН начинает предметно прорабатывать практическое направление встречи лидеров этих стран, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Сейчас мы совместно с Китаем, как и с остальными партнерами по «пятерке» приступаем к предметной проработке практического направления предстоящего мероприятия», — заявил он на онлайн-конференции «Российско-китайский диалог: новые вызовы и новое качество взаимодействия» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.