Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале назвала самые страшные болезни. По ее словам, на фоне распространения коронавируса люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют гораздо большую проблему.

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— Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь, — отметила Малышева.

В топ-5 входят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия. Человечество не может с ними справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств. COVID-19 же в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17-е место, сказала телеведущая.

Недавно Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что, во-первых, отечественная медицина готова к возможному росту числа заразившихся, а во-вторых, врачи теперь знают, как лечить коронавирус.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что осенью возможна вторая волна COVID-19.

— Может быть, вирус вернётся, но это необязательно. Он распространяется так же, как и обычные ОРВИ, — отметил специалист.

Для некоторых семей инфекция обернулась трагедией — люди потеряли близких, но врачи накопили опыт, ошибки проанализированы и не повторятся, добавил он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Общее число заразившихся в мире превысило 25 миллионов человек.