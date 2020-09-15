Преддиабет и диабет второго типа развивается, если организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или теряет чувствительность к нему (развивается инсулинорезистентность).

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К распространённым симптомам заболевания относятся повышенная жажда, учащённое мочеиспускание, сильное чувство голода. Консультант по диабету в клинике Лондон-Бридж Праш Вас перечислили менее известные признаки болезни, которые не вызывают ассоциаций с диабетом.

Речь идёт о постоянном чувстве вымотанности и усталости, помутнении зрения, участившихся инфекциях (постоянно обостряется молочница или кожные высыпания), головных болях, постоянном зуде.

— Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он повышает риск некоторых смертельных осложнений, — подчеркнул специалист.

Факторами развития сахарного диабета второго типа являются лишний вес и гиподинамия. Кроме того, он может развиться из-за высоко уровня холестерина в крови и постоянного повышенного давления.

Нужно помнить, что в случае недостаточного контроля диабета повышается риск инфаркта миокарда, инсульта, заболевания почек, импотенции, нарушений зрения (включая слепоту), гангрены.

— Диабет — это уже высочайший риск сердечно-сосудистых заболеваний, это высочайший риск осложнения диабета на глаза, почки, это диабетическая стопа и продолжительность жизни, и качество совершенно другие у этого человека, — отмечают врачи.

Как сообщалось ранее, повышенный уровень глюкозы в крови приводит к инсулинорезистентности. Нужно обратиться к врачу, если содержание сахара в крови превышает 6.0 ммоль/л натощак.