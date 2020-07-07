Вокруг городских мостов ходит множество разнообразных легенд, начиная от их технических особенностей до символики. Сайт «РИА Недвижимость» собрал самые популярные вопросы о столичных переправах и задал их специалисту. О том, есть ли на Крымском мосту золотая заклепка и где лучше всего вешать «замочки любви», рассказал начальник отдела технического надзора ГБУ «Гормост» Николай Пилипенко.

Правда ли, что по мостам нельзя ходить строевым шагом, потому что кон-струкция повредится от синхронного давления?

Да, это действительно так.

При синхронном давлении, которое повторяется через короткий промежуток времени, возникают вынужденные колебания пролетного строения моста. Они могут привести к возникновению такого явления как "резонанс". А он, в свою очередь, способен повлечь за собой повреждение несущих конструкций сооружения вплоть до его обрушения. Как правило, этому явлению больше подвержены металлические мосты, так как их прогибная жесткость меньше, чем у железобетонных конструкций.

Именно поэтому при прохождении колонны по мосту обычно звучит команда "вольно", а марширующие продолжают дальнейшее движение не в ногу.

Читать далееСуществует ли золотая заклепка на Крымском мосту?

Про Крымский мост через реку Москву ходит много легенд, в том числе про золотую заклепку, которую по завершении его строительства якобы установил сам Иосиф Сталин.

Вообще, с технической точки зрения, заклепки и болтовые соединения при строительстве мостовых сооружений изготавливаются из высокопрочной стали, так как этот материал способен выдерживать большую нагрузку и в целом увеличивает прочность конструкции. Количество заклепок и болтов специально рассчитывается квалифицированными инженерами-проектировщиками.

Золото же мягкий и довольно пластичный металл, а значит его использование при строительстве мостов абсолютно непрактично. Поэтому золотая заклепка на Крымском мосту — это всего лишь очередная легенда.

Читать далееМожно ли вешать «замочки любви» на московских мостах?

Для этого популярного свадебного ритуала в Москве отведен отдельный центральный мост – Третьяковский, также известный как Лужков мост. На нем установлены специальные "деревья любви", куда молодожены и просто влюбленные могут повесить свой замочек. А у подножия моста есть еще один тематический объект – Скамья примирения, очень популярное место для фотографирования у молодоженов.

Читать далееКогда переходишь мост, где проходят автомобильные или железнодорожные пути, а он трясется и вибрирует — это нормально? Он не упадет?

При проезде транспорта мосты подвергаются динамической нагрузке, в результате чего возникают вынужденные колебания пролетного строения. Человек на мосту в этот момент может ощущать вибрацию и легкое раскачивание вверх-вниз. Это абсолютно нормально и связано с работой пролетного строения моста.

Подобные колебания наиболее ощутимы на металлических мостах, так как они, опять же, обладают меньшей прогибной жесткостью, чем железобетонные. Перед введением в эксплуатацию все мостовые сооружения тщательно проверяют, в том числе на допустимые проектные значения колебаний пролетных строений. Риск обрушения мостовых сооружений, прошедших эти испытания, отсутствует.

Читать далееПравда, что в Москве мосты «переезжали» вместе с опорами?

Да, такое действительно было.

В Москве "переезжали" два пешеходных моста: Андреевский и мост Богдана Хмельницкого, также известный как Киевский. Для опорного несущего конструктивного элемента Андреевского моста использовалась арка железнодорожного моста Московской окружной железной дороги. При строительстве моста Богдана Хмельницкого аналогичным опорным элементом стала арка Краснолужского железнодорожного моста – памятника архитектуры 1905-1907 годов. Упомянутые конструкции перемещалась к месту строительства уникальным способом — по воде на баржах.

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