Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше, сообщает местная комендатура полиции.

В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента.

«В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали украинца. По их данным, в крови 46-летнего мужчина содержалось около трех промилле алкоголя.

Помещение избирательного участка обследовали полицейские пиротехники и не обнаружили опасных предметов. В отношении украинца будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.