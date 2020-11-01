Священника РПЦ обвинили в пьянстве и проведении скандальных похорон с матерщиной. Инцидент произошел в Липецкой области, в селе Кузовлево. Там умерла учительница, проработавшая в школе более 40 лет. Многие бывшие ученики решили проводить педагога в последний путь. По их словам, поп Андрей Сидоренко пришёл на отпевание пьяным и неадекватным. Граждане обиделись на священника.

Началась перепалка, едва не дошедшая до драки.

Видео скандала попало в интернет. На кадрах видно, что иерей отказывается следовать за похоронной процессией. Родственники и близкие хором обвиняют его в пьянстве.

«Вы будете отпевать? Вернись на место!».

«А смысл ему ворачиваться? Он не понимает, что поет!».

За служителя религиозного культа пытается заступиться его помощница. Она настаивает на том, что ему нельзя рисковать из-за коронавируса.

— Зачем вы искушаете человека?

— Он у вас пьяный, похмеляется пусть ваш батюшка.

— Батюшка в зоне риска!

— Да он пьяный. Какая ему зона риска!

После этого священник назвал одного из своих обидчиков «чмом», что вызвало очередной взрыв негодования.

Перепалка в какой-то момент переросла во взаимное пихание руками.

Под конец поп перешел на откровенный мат:

«Приехали п***ры вот эти вот…»

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После этого одна из женщин принялась рыдать и обвинять служителя культа: «Почитайте вы Святое писание, там Иисус всем помогал. А вы тогда кто? Люди вы или не люди?»

В Елецкой епархии подтвердили факт произошедшего и пообещали принять меры. Об инциденте уже доложили руководству, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению эксперта, РПЦ стала «пятой властью современной России».