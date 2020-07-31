В Абакане ведется следствие по делу об изнасиловании 8-летней девочки, совершенных 50-летним местным жителем, сообщает СУ СКР по региону.

По информации ведомства, 13 июля мужчина напился и пошел в магазин неподалеку от места своей работы. Там он встретил незнакомую несовершеннолетнюю девочку в компании сверстников. Друзьям школьницы злоумышленник дал денег на покупку игрушек, а ее увел с собой, пообещав купить более дорогую игрушку.

Под этим предлогом педофил заманил свою жертву в гараж, где проживал, и изнасиловал. После преступления пьяный житель Хакасии уснул, а его жертва сумела сбежать из гаража.

На обочине дороги, по которой школьница возвращалась домой, ее заметил проезжавший мимо автолюбитель. Он остановился и предложил ей помощь. В салоне автомобиля девочка рассказала ему о случившемся, после чего мужчина сразу же доставил ее в ОВД и передал полицейским рассказ ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно направились в гараж, где задержали спящего подозреваемого. В настоящее время он находится под арестом. Обстоятельства преступления выясняются.