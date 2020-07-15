Привлечь к уголовной ответственности сожителя-алкоголика, выбросившего престарелого кота в ночь на 14 июля с 15-ого этажа дома на Перервинском бульваре, требует 54-летняя москвичка. Агрессивный мужчина надавал тумаков и ей.

Как стало известно «», трагедия произошла в период очередного запоя 55-летнего Владимира, анестезиолога, психотерапевта и нарколога по профессии. В это время он становится драчливым. Так, под руку сначала попала Светлана, домохозяйка. Скандал у пары разыгрался между 3 и 6 часами утра.

Пьяница ударил женщину по голове. Светлана решила снять произошедшее на телефон — и это заметил Владимир. Он начал кричать, отнимать телефон, а потом заявил, что соберет вещи и уедет к себе домой в Подмосковье. Видимо, не соображая, что делает, алкоголик вышел на лестничную клетку. Светлана не заметила, как вместе с ним выскочил 14-летний кот по кличке Федор породы британец. Пока женщина вызывала экстренные службы, нетрезвый Владимир, вероятно, скинул кота с общего балкона. Питомец пробил зеркало припаркованной машины, отлетел на асфальт и скончался.

Потерю любимца Светлана заметила не сразу – только когда успокоились страсти и сожитель уехал. Она обошла комнаты в поисках Федора. Его нигде не было. Женщина вышла на лестничную клетку и с балкона на улице разглядела мертвое животное.

Прощать смерть любимца она не намерена. Светлана сняла свои побои и написала заявление в полицию, настаивая на возбуждении уголовного дела по статье жестокое обращение с животными. Кота она похоронила под деревом возле Люблинского кладбища.

Владимир приходит в чувство у себя дома. По семейному статусу он в разводе с 2012 года, дети взрослые. Дочь живет в Америке, сын в Пензе.

Со Светланой жил время от времени. Окончательно они не могли сойтись из-за запоев (врач даже пытался лечить пристрастие к алкоголю в наркоклинике). В начале года Владимир улетел на Сахалин — работать в местной больнице, но из-за пагубной привычки его попросили уволиться. В Москву он вернулся два месяца назад, поселился у Светланы. Он временно не работал и едва ли не ежедневно пил.

Отныне в свою квартиру Светлана его не пустит. А раньше она надеялась найти с ним женское счастье, так как в периоды трезвости Владимир был приличным семьянином, хорошо относился к взрослому сыну Светланы и содержал всех, включая погибшего кота.