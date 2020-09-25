Журналистка Маргарита Симоньян приобрела иммунитет от коронавирусной инфекции COVID-19 после прививки вакциной «Спутник V». Об этом она сама сообщила в своем телеграме.

Симоньян рассказала, что две недели назад сдала тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию. Тот показал их отсутствие, после чего она сделала прививку «Спутником V». Теперь журналистка снова сдала тест на наличие антител к коронавирусу, и тот оказался положительным, титр антител — высоким, иммунитет — сформировавшимся.

«»Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы». Совершенно пьянящее чувство на самом деле. Заходишь в офис, в ресторан, в больницу и больше не боишься. Кланяюсь в ножки (директору Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру. — Прим. ред.) Гинцбургу и всем причастным. Спасибо, родненькая (вакцина. — Прим. ред.)! Я в тебе не сомневалась», — написала Симоньян.

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Министерства обороны России.