Управление по туризму Таиланда (TAT) на Пхукете, в сотрудничестве с партнерами из государственного и частного секторов, запустило сайт для продвижения туристических предложений региона, сообщает TTG Asia.

Проект направлен на оказание помощи официально зарегистрированным местным туроператорам для продвижения своих услуг.

На онлайн-рынке, который заработал 15 июня, представлены специальные предложения и турпакеты.

Кроме того, при бронировании услуг с 15 июня по 30 сентября 2020 года путешественникам предложат ваучеры, скидки, подарочные чеки и сувениры.

В настоящее время более 80 гостиниц, туристических компаний, ресторанов и предприятий, связанных со сферой путешествий, зарегистрировали на нем свои продукты и услуги.