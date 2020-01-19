Российская певица Юлия Савичева рассказала, что после отпуска подхватила вирусное заболевание, о котором врачи говорят «страшное».

Исполнительница сообщила, что лежит с «высоченной» температурой уже несколько дней.

«Вернулись с отпуска, называется… Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела», — написала певица на своей странице в Instagram.

По словам Савичевой, врач, который лечит ее, «рассказывает страшное», в частности, «вирус мутирует, лекарства перестают действовать». Она добавила, что медикам приходится искать «более жесткие методы лечения».

Ранее, 16 января, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску, чтобы не подхватить ОРВИ.