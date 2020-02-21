Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин. Об этом супруг артистки продюсер Иосиф Пригожин в пятницу, 21 февраля, сообщил «РИА Новости».

По его словам, партия будет называться «Сильные женщины».

«У нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин», — рассказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что первым шагом на пути к созданию политической силы станет запуск программы на YouTube-канале «Почему я?», где Валерия будет брать интервью у пострадавших от домашнего насилия женщин. Программа выйдет в марте.

Пригожин также добавил, что Валерия со своей новой партией планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, передает «Газета.ру».

Днем ранее стало известно, что рок-музыкант Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста».