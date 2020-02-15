Певица Полина Гагарина рассказала журналистам, что зарабатывает примерно в 140 раз больше мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. По ее словам, он изначально знал о таком раскладе и смирился с этим.

По информации kp.ru, годовой заработок Гагариной — $5,3 млн (336,9 млн рублей), ее супруг, который занимается собственной фотостудией, рекламными проектами и частными фотосессиями, зарабатывает не больше 200 тыс. рублей в месяц. Певица рассказала журналистам, что Исхаков оплачивает бытовые расходы, а она — крупные проекты, например постройку дома. Также фотограф много занимается с детьми (их общей дочерью и сыном Гагариной от первого брака).

Среди других женщин, которые зарабатывают больше своих спутников, издание назвало телеведущую Ксению Собчак (замужем за режиссером Константином Богомоловым), певицу и телеведущую Ольгу Бузову (жених — блогер Давид Манукян), актрису Анну Снаткину (ее муж — актер и телеведущий Виктор Васильев), оперную певицу Анну Нетребко (замужем за коллегой по сцене Юсифом Эйвазовым) и юмористку Екатерину Варнаву (живет в гражданском браке с танцором Константином Мякиньковым).

В марте 2019 года было опубликовано исследование «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона». Согласно его данным, в столице заработная плата женщин в среднем на 11% ниже мужской. Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Марина Баксакова рассказала, что это не очень высокий разрыв, он примерно соответствует уровню скандинавских стран. При этом не так давно женщины получали в среднем 67% от зарплаты мужчин. После реализации майских указов и повышения зарплат в бюджетной сфере ситуация стала выравниваться.