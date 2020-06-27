Юрист известной певицы Пелагеи рассказал о бракоразводном процессе клиентки и нападающего ЦСКА Ивана Телегина.

«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез».

Адвокаты 33-летней Пелагеи считают, что будет нечестно, если четырехэтажный особняк в Подмосковье достанется 28-летнему Ивану.

«Семейный дом покупался, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье ни говорили! Что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — цитирует юриста StarHit.

В 2016 году хоккеист Иван Телегин сделал предложение Пелагее. После окончания чемпионата мира 2016 года они зарегистрировали брак, не привлекая внимания. 21 января 2017 года певица родила дочь Таисию. 26 декабря 2019 года Пелагея объявила о разводе. При этом отметила, что они с Иваном будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери.