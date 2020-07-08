Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске «с признаками выраженной интоксикации неясного генеза», результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.

«В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ведомстве отметили, что накануне Колдун почувствовал недомогание, у него поднялась температура, и артист решил сдать тест на коронавирус. «В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику», — отметили в пресс-службе.

По данным минздрава, диагноз «пневмония» у Колдуна исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител.

«Состояние Дмитрия стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний», — добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.