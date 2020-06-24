Вокалист группы Panic! At the Disco Брендон Ури призвал предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа прекратить использовать его песни во время митингов.

«Вам никто это не предлагал. Хватит включать мою песню», — написал музыкант в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к членам предвыборной кампании Трампа.

Издание Hill отмечает, что Ури сделал соответствующее заявление после митинга Трампа в Финиксе, штат Аризона, во вторник, во время которого президент вышел к публике под одну из композиций Panic! At the Disco.

Кроме того, американский музыкант призвал голосовать против действующего президента США на выборах в ноябре, заявив, что Трамп не представляет интересов населения.

Издание отмечает, что Ури не первый певец, недовольный тем, что Трамп использовал его песни во время мероприятий. Ранее свое недовольство высказывали такие музыканты, как Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Rolling Stones и Queen.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, Трамп планирует избираться на второй четырехлетний срок. Его оппонентом от демократов почти наверняка будет бывший вице-президент Джо Байден.