Десятый месяц подряд россияне активно забирают свои деньги из банков. В октябре финансовые организации пережили самый резкий отток вкладов с кризисного марта.

По подсчетам регулятора, в прошлом месяце банки лишились депозитов и счетов граждан на 111 миллиардов рублей. Отток средств фиксировался, как в 12 системно значимых банков — они потеряли в октябре 0,4% средств «физиков», так и в организациях из топ-100 — там этот показатель равнялся 0,2%. Часть денег в прошлом месяце перетекла на специальные эксроу-счета, которые используются для финансирования строительства нового жилья, отметили в ЦБ.

За годовой период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года отток средств физлиц составил 1,2 трлн рублей. Но реальная величина оттока выше, так как в ней нужно учесть проценты, которые должны быть присоединены к общей сумме депозитов.

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Опрошенные «Прайм» эксперты считают, что россияне продолжат забирать свои деньги из банков, но отток средств уже не будет таким значительным. Более того, они ожидают стабилизации ситуации по ставкам, что поддержит устойчивость остатков средств на клиентских счета.

СТРАХ БЕДНОСТИ

Под конец 2020 года можно уже смело сказать о том, что для отечественного банковского сектора этот год был неудачным. Отток рублевых и валютных вкладов из банковской системы России по итогам 2020 года может достичь эквивалента 1 трлн рублей, прогнозирует генеральный директор «УК Спутник — «Управление капиталом» Александр Лосев.

Однако это не опасно, так как запас прочности российских банков по ликвидности все же достаточно велик, утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

И все же с приходом в нашу страну «ковидных» ограничений, люди с начала года начали забирать свои средства с банковского «хранения». И дело даже не в том, что россияне достают то, что было припрятано на чёрный день, который для многих, собственно, и наступил.

«Тут сыграл роль наш отечественный менталитет: пока петух в одно место не клюнет, никто не зашевелится. А тут «раз» — и клюнул. Нужно срочно думать и искать, как заработать и не потерять то, что скопили», — объясняет ведущий эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

Вклады сейчас заработком никак не назовёшь. С учетом произошедшей масштабной девальвации рубля и начавшегося роста инфляции крайне низкие ставки по рублевым депозитам банков становятся реальными отрицательными ставками, что продолжит дестимулировать сбережения, считает Лосев.

«Как только ставка становится отрицательной, обычный механизм передачи стимулов денежно-кредитной политики через банковский сектор в экономику ломается и увеличиваются риски стагнации». — говорит он.

Отток средств населения из банков связан в первую очередь с тем, что доходность депозитов в этом году оказалась ниже психологически допустимых уровней для многих россиян. При этом ставки в евро по факту отрицательные, по долларовым вкладам близки к нулю, согласен аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

ДЕНЬГИ НА РЫНКИ

Эксперты не видят серьезной угрозы для банковской системы, поскольку у кредитных организаций сейчас нет проблем с фондированием и ликвидностью. Не ждут они и банкротств банков по причине оттока средств граждан.

А вот рост перетока средств на фондовый рынок — это устойчивый тренд, который будет актуален еще долго. Ставки мировых центробанков в ближайшие годы будут удерживаться на ультранизких уровнях, что заставит вкладчиков искать альтернативные пути для размещения средств.

Этим объясняется и активный приток инвесторов на фондовый рынок. К середине этого года на Московской бирже было зафиксировано 1,8 млн новых инвесторов, а совокупно к концу года ММВБ ожидает суммарный рост физических лиц, у которых открыты счёта с 3,85 до 7 млн человек.

«Ожидаем, что в следующем году количество частных инвесторов может превысить 10 млн человек», — говорит Дахтлер.

АЛЬТЕРНАТИВА ВКЛАДАМ

Таким образом, отток средств из банков продолжится. Он будет растянутым во времени, но уже не таким значительным, и у банков есть время адаптировать свои бизнес-модели к текущим реалиям. Вкладчики будут изымать деньги из банков и направлять их на фондовый и другие рынки, считает управляющий партнер Группы компаний «Финбридж» Леонид Корнилов.

Однако банки из-за перетока капиталов вовсе не останутся с полностью опустошенными карманами. Несмотря на то, что население забирает деньги со вкладов, под подушки и матрасы мало кто несёт.

«Финансы переходят в менее доходную категорию для банков, но более доходную для людей: в ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) и обычные брокерские депозитные счёта», — отмечает Лист.

Вложения в акции с высокой дивидендной доходностью или в так называемые «акции роста» становится реальной альтернативой банковским депозитам, добавляет Лосев. «К акциям роста можно отнести ряд иностранных акций, допущенных на торги на российских биржах, а также акции компаний высокотехнологического сектора, работающих в России», — говорит он.

Высокую дивидендную доходность, зачастую в два раза превышающую доходность ОФЗ, как правило показывают крупные компании черной и цветной металлургии, горнодобывающего сектора и электроэнергетики, добавляет эксперт.

И если посмотреть на компании, предоставляющие подобные финансовые услуги, «ВТБ Капитал инвестиции», «Открытие Брокер», «Тинькофф Инвестиции», то становится ясно, что банки все равно зарабатывают и неплохо. «Да, это уже не те деньги с депозитов, которые давали банкам шоколадные проценты, но банкротиться никто не собирается», — замечает Лист.

Корнилов добавляет, что снижение ставок по банковским депозитам и надзор ЦБ могут также подстегнуть интерес к P2B-кредитованию среди инвесторов. Речь идет о займах от лица физлиц юрлицу или индивидуальному предпринимателю. Доходность там может составлять 15-20%, некоторые платформы дают возможность кредитования реально работающего бизнеса, заключил эксперт.

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