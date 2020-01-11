Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщение ВГТРК о приостановке производства программы «Смехопанорама».

10 января агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу телерадиокомпании сообщило, что выпуск «Смехопанорамы» и «Утренней почты» временно остановлен.

По словам Петросяна, изменения связаны с перестановками в сетке вещания и экономией утреннего блока, а не закрытием передач.

«Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет. <…> Я позвонил на канал, и мне объяснили, что речь идет об обыкновенной экономии утреннего блока, где существует не только «Смехопанорама», но и целый ряд других передач», — цитирует его телеканал «360».

Артист добавил, что у него готовы программы на два месяца вперед.

В декабре СМИ сообщили о свадьбе Евгения Петросяна с его помощницей Татьяной Брухуновой.