Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян, на прошлой неделе одержавший победу в чемпионском бою против бразильца Жозе Алдо в рамках турнира UFC 251, вышел в октагон с переломом ноги.

Этот неизвестный факт обнародовал в интервью изданию «Спорт-Экспресс» тренер спортсмена Джон Хатчинсон.

«Никто не знает, но за две с половиной недели до боя Петр получил перелом, нанося удар ногой. А Алдо, если помните, один раз попал ему по больной ноге. Тот факт, что Петр это вынес, делает его настоящей легендой спорта. Вечером перед боем мы делали тесты, и врачи сказали, что выходить на бой опасно. А представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место», — сообщил Хатчинсон.

Он также отметил, что титульный поединок на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходил рано утром, и Ян успел поспать перед ним всего два часа.

12 июля Ян одержал победу над Алдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал вторым после Хабиба Нурмагомедова действующим чемпионом промоушена UFC из России.

RUSSIA HAS A NEW CHAMPION! 🏆 @PetrYanUFC stops Aldo in the fifth!#UFC251 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/uITcE8ijba — UFC (@ufc) July 12, 2020

Некоторые раунды россиянин провел в стойке левши, а потом признался, что действительно испытывал болевые ощущения после лоукиков бразильца.

Джон Хатчинсон также добавил, что публике еще только предстоит увидеть лучшие бои его подопечного.