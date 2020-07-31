Немалый ажиотаж среди мам вызвала интернет-петиция жительницы Новосибирска Натальи Бусаровой, попросившей власти в третий раз облагодетельствовать народ — выплатить пособия 10 000 рублей на детей в августе. Обращение подписали более 150 000 человек, впрочем, формат не обязывает власти его рассмотреть. Мы поговорили с Натальей о том, что сподвигло ее лично создать петицию о детских выплатах десяти тысяч в августе.

Даже в комментариях на сайте начались стычки между людьми. Одни горячо одобряли необходимость выплаты, а других при этом возмущало, что она предназначена только детям. А как же пенсионеры, бездетные работяги и бюджетники?

Впрочем, превратить в склоку серьезное намерение Натальи спорщикам не удалось. Петиция уверенно набирает обороты. Сама Наталья рассказала, как ей в голову пришла эта затея.

— Отправила петицию, потому что допекло всё это состояние неопределенности, — говорит она. — Я слышала, что в Думе на нее отреагировали, однако петицию я адресовала не депутатам. Надеюсь, что будет реакция на более высоком уровне.

У 35-летней Натальи двое детей-школьников. Сама она работает бухгалтером и работу за время пандемии не потеряла. А вот ее муж, к сожалению лишился заработка. Он трудился поваром в кафе. И забота о хлебе насущном тяжким грузом легла только на ее хрупкие плечи.

А на носу 1 сентября, новая статья расходов, и семья к ним пока не готова.

— Как раз 10 тысяч на ребенка и нужно, чтобы собрать каждого в школу, — говорит женщина. — Это не считая формы.

В действительности Наталью поначалу немало удивило, что ее петиция вызвала такой бурный отклик. Но потом она поняла, что осуществила желание тысяч семей — озвучила и оформила то, о чем другие только думали. Сейчас она даже не успевает читать все комментарии развернувших полемику вокруг ее петиции людей.

— Чье-то положение оказалось по-настоящему катастрофичным, — сказала она. — Я считаю, что если люди остались без денег, то их надо поддержать.

Кстати, первым во время этой шумихи у Натальи взял интервью корреспондент «» в Новосибирске» Анатолий Якимов. Он рассказал нам, что их город славится целеустремлённым личностями и богат на инициативы. Здесь много деятельных граждан.

— Я не совсем новосибирец, полтора года назад переехал из Читы, — пояснил он. — Но успел столкнуться с активистами по части волонтерства. Одни помогали в условиях кризиса собирать продукты и деньги на дорогостоящие лекарства, другие их развозили, третьи консультировали по самым разным вопросам. В прошлом году я помогал распространению петиции женщины, которая после смерти ребенка добивалась установить аппарат МРТ в Детскую больницу №3. Она была написана в апреле 2019 года. В результате петиция набрала очень много голосов и региональный минздрав в сентябре 2019 года объявил-таки тендер на приобретение МРТ для этого лечебного учреждения. Сейчас аппарат помогает выявлять коронавирус у маленьких пациентов.

Похоже, новосибирцы в своем суровом климате научились раскалывать льды непонимания. Эти люди могут достучаться до тех, кто наверху. В результате тысячи россиян внимательно следят за ситуацией и верят, что новосибирцы сумеют не только расколоть, но и растопить этот лёд.