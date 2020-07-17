Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.

Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована на сайте главы государства 8 июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство.

В данный момент петиция ожидает рассмотрения. Необходимое количество голосов она собрала за 9 дней.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!» — говорится в тексте петиции.

Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Позже Зеленский задекларировал получение около полумиллиона долларов от продажи имущества.

Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.