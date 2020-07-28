В Санкт-Петербурге суд принял решение об аресте местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве жены.

По данным следствия, мужчина убил свою 24-летнюю супругу через год после свадьбы во время семейной ссоры. По некоторым данным, женщина неоднократно жаловалась близким на жестокость мужа и избиения и собиралась развестись и забрать годовалого ребенка. Непосредственно перед трагедией мужчина пригласил супругу в кафе, чтобы поговорить и попробовать наладить отношения. Вскоре тело женщины с отсеченными конечностями и без головы было найдено под окнами квартиры. Главным подозреваемым стал муж, сразу после задержания он признал вину.

Суд постановил поместить обвиняемого в СИЗО на два месяца.