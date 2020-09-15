Петербургский «Зенит» победил тульский «Арсенал» домашнем в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Газпром-Арена» завершилась со счетом 3:1 в пользу ее хозяев, которые благодаря этому успеху вернули себе первенство в турнирной таблице.

Дебютным голом за петербуржцев отметился Андрей Мостовой (25′), также у победителей отличились Артем Дзюба (31′) и Александр Ерохин (86′). Единственный гол «Арсенала» провел Юрий Ковалев (60′).

После семи туров «Зенит» набрал 16 очков и вернулся на первую строчку в таблице, у «Арсенала» осталось пять баллов, туляки располагаются на 14-м месте.

Когда ты снова на первом месте 🌊#ТинькоффРПЛ #Зенит pic.twitter.com/BQNS27OUKM — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 15, 2020

В заключительном матче тура московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0.

Столичный клуб не может одержать победу в чемпионате в пятом матче подряд, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью. «Ростов» не проигрывает на протяжении четырех встреч — две победы и две ничьи.

📊 Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 7-го тура pic.twitter.com/l0xx2T7XaI — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 14, 2020

Ростовчане с 11 очками располагается на седьмой строчке, «Локомотив» набрал на два балла меньше и идет девятым.