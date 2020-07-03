Санкт-Петербург признан лидером среди регионов России по числу жителей с диагностированным расстройством психики. Также в топ-3 этого списка попали Москва и Татария. Об этом сообщается в опубликованном статистическом сборнике 2019 Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщает ТАСС, согласно данным Минздрава, в Петербурге число таких пациентов составляет 4 737 человек, в Москве — 3 137 человек, в Республике Татарстан — 2 531 человек. Далее идут Республика Башкортостан (2 341 человек) и Московская область (2 023 человек).

Наименьшее число пациентов с впервые поставленным диагнозом «психическое расстройство» в прошлом году было зафиксировано в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек). Отмечается, что в статистику включается диагноз, который не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

Общее число людей, которым впервые поставлен психиатрический диагноз, сократилось в два раза за 19 лет: с 120 966 человек в 2000 году до 58 725 в 2019 году.

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Ранее петербургские психиатры заявляли: представление о том, что в Петербурге со времен Фёдора Достоевского проживает большего всего людей, страдающих психическими заболеваниями, является мифом и стереотипом, который не находит реального подтверждения.