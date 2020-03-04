Петербургский IT-журналист Илья Шатилин госпитализирован с подозрением на коронавирус после того как вернулся в Петербург из Италии и почувствовал себя плохо. Об этом он написал у себя на странице в одной из социальных сетей.

Недомогание мужчина почувствовал во вторник, сначала у него неожиданно начался сухой кашель, затем поднялась температура до 38 градусов. После того, как к нему домой приехала скорая помощь, врачам он рассказал, что 21 февраля прибыл из Италии, где бушует коронавирус.

«Никогда не видел, чтобы неотложка приезжала так быстро: полчаса, наверное. Диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус упекли в Боткинскую больницу. Только не на этой же неотложке, а сказали сидеть дома и ждать спецтранспорт часов пять», — написал журналист.

После этого больному позвонили городской эпидемиолог, эпидемиолог из районной поликлиники, всех интересовали даты поездки и номера рейсов, которыми летал журналист.

«Неотложка предупредила, что скорее всего заставят подписать бумагу о неразглашении диагноза, но пока не просили, да и диагноза нет: пока понятно только, что не грипп», — отметили он.

В итоге до больнице мужчина доехал около часа ночи, ближе к пяти утра с ним провели все необходимые процедуры.

«Под «итальянцев» выделен отдельный блок палат, все шесть человек по одному. Одного уже вроде выписали. Спросил, будут ли отправлять анализы в Новосибирск — оказалось, нет, тесты уже есть и здесь», — отметил Шатилин.

Что касается результатов анализов, то в больнице журналисту сообщили, что он пробудет там как минимум до следующей недели. Первые ответы по коронавирусу будут только к понедельнику, после чего у него возьмут ещё два мазка.

Отметим, с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу имени Боткина госпитализированы 44 человека. На сегодняшний день, ни одного подтверждённого случая в Петербурге выявлено не было.

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