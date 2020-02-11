Жительница Санкт-Петербурга самостоятельно покинула инфекционную больницу, где находилась на карантине по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, теперь ей грозит штраф. Об этом 11 февраля сообщили представители городского комитета здравоохранения, передает «РИА Новости».

«Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила. Телеграмма об этом направлена в полицию для привлечения ее к административной ответственности», — отметили в комитете.

Ответственность за несоблюдение предписаний главного врача Санкт-Петербурга предусмотрена частью 1 ст.19.5 КоАП. Эта статья предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

По мнению пациентки, у нее нет необходимости в госпитализации, так как результаты обследований были готовы в Новосибирске до приземления ее самолета в Санкт-Петербурге. Об этом она написала в своем Instagram, при этом добавила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля.

О том, что петербурженка совершила побег из карантинного бокса больницы имени Боткина, 11 февраля сообщило интернет-издание «Фонтанка». По словам женщины, она замкнула электроцепь и взломала замок. При этом, учитывая, что она находится дома уже четвертый день, ей не звонят ни из больницы, ни из полиции.

Женщина вернулась из Китая в конце января. В петербургском аэропорту ей посоветовали обращаться к врачам даже при незначительных проблемах с самочувствием. 4 февраля у нее заболело горло, и после вызова скорой помощи к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора, которая направила пациентку на 14-дневный карантин.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По состоянию на 11 февраля число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек и более 1 тыс. погибли.