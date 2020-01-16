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Петербургский БК «Зенит» сыграет с испанской «Валенсией»

14:05 16/01/2020

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сыграет с испанской «Валенсией» в рамках 20-го тура Евролиги. Встреча пройдет в пятницу, 17 января, на паркете «Сибур Арены», сообщает портал «Невские новости».

Ранее «Зенит» одержал победу в матче 19-го тура над испанской командой «Баскония». Результат по итогам матча – со счетом 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17), что стало шестой победой для петербургской команды в рамках Евролиги.

Напомним, в октябре 2019 года мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Бразилии в финальном матче Всемирных пляжных игр. Встреча в Дохе закончилась со счетом 21:19.



