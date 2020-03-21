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В Санкт-Петербурге принимаются необходимые меры по нераспространению коронавируса, полностью закрывать город не планируется, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.

«Мы следим за ситуацией и принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением… у нас есть четкий план действий, который сегодня дает возможность и подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они эффективны, эффективны в том, что не происходит массового распространения. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть все рестораны, нельзя закрыть метро. Что тогда будет?» — сказал губернатор.