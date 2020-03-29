Вступающие в действия в Москве с понедельника, 30 марта, новые ограничений из-за коронавируса не повлияет на режим работы президента РФ Владимира Путина и его администрации. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о возможных изменениях в графике президента, передает ТАСС.

Песков также счел оправданными принятые властями столицы новые ограничительные меры.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. 26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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