В вопросе сокращения добычи нефти выиграли все участники. Об этом заявил 10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения. От решения выигрывают и производители, и потребители нефти и мировая экономика в целом, которая могла погрузиться в хаос», — сказал он.

Ранее в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом. США в свою очередь обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

Накануне в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца, отказавшись при этом сокращать добычу на 400 тыс. б/с от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ по итогам онлайн-конференции, состоявшейся в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн б/с, но только при условии участии Мексики, которая в итоге покинула заседание.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн б/с и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.