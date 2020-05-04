Вопрос борьбы с природными пожарами требует личного участия президента Владимира Путина. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, регионального руководства, межбюджетные отношения, особенно в области борьбы с природными пожарами, становятся всё актуальнее.

«Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать. И для ускорения процесса необходимо вмешательство президента. Этими вопросами Путин занимается из года в год и, уверен, будет заниматься и дальше», — сказал Песков.

В целом, объясняя, почему многие региональные вопросы выносятся на обсуждение на президентском уровне, пресс-секретарь российского лидера объяснил, что «Россия — это очень сложный механизм, это федерация, много субъектов, и они разные по уровню экономического развития, по степени дотационности и экономической самостоятельности, и целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства».

«Не устал ли Путин от этого? Собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как глава государства. Поэтому, конечно, это его непосредственно президентские функции», — добавил Песков.

27 апреля Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в стране отметил, что регионы должны быть готовы к любому природному ЧП на 100%, а также поручил еще раз проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.