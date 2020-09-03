Проект «Северный поток 2» является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта «Северный поток 2») эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии… «Северный поток 2″ — это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента», — сказал Песков журналистам.

Ранее оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект «Северный поток 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.