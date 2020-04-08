Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, правительство примет решение о необходимых мерах, заявил в среду, 8 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», — сообщил Песков.

Представителю Кремля также задали вопрос, будут ли вводиться дополнительные меры по выявлению подобных нарушений.

«Будут ли какие-то меры приниматься и какие могут приниматься меры — это я вас перенаправляю туда, в правительство», — сказал Песков.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить число людей в общественных местах и, таким образом, прекратить распространение коронавирусной инфекции.

2 апреля он продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, по словам президента, срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

По состоянию на 8 апреля в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.