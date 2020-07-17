Россия категорически отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране и, в частности, в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Мы последовательно категорически отрицаем любую возможную причастность РФ к вмешательствам в выборы какой бы то ни было страны, включая Великобританию. И мы категорически отвергаем какие-либо обвинения насчет выборов в Британии 2019 года», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы РФ также напомнил об опыте США в данном вопросе.

«Давайте вспомним США, где было много разных обвинений, где были потрачены десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков на то, чтобы провести расследование, и впоследствии эти расследования привели к тому, что никаких подтверждений никто не получил. Конечно, мы хотели бы, чтобы британские коллеги учитывали такой опыт их заокеанских союзников», — добавил Песков.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Песков ранее заявил Mpravda.com, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.