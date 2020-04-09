Период в две-три недели, который президент России Владимир Путин назвал определяющим для развития ситуации с коронавирусом в стране, был установлен после общения с вирусологами, в течение этого времени станет понятно, прошла ли Россия пик, сообщил в четверг, 9 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Днем ранее в ходе видеосовещания с главами регионов российский лидер заявил, что для развития ситуации с коронавирусом в стране определяющими будут ближайшие 2–3 недели, в это время необходима предельная концентрация всех ресурсов.

«Это прогнозные сценарии. Не забывайте, что накануне он общался с нашими вирусологами, с руководителями ведущих медицинских учреждений, которые так или иначе имеют отношение к этому. И в том числе, основываясь и на их прогнозных сценариях, вот, собственно, президент и определил вот этот период, в течение которого будет понятно, скажем так, прошли мы пик или не прошли», — объяснил Песков.

7 апреля в ходе онлайн-совещания с экспертами по борьбе с распространением коронавируса Путин выразил уверенность в том, что страна сможет преодолеть эпидемию коронавируса с минимальными потерями. Однако это произойдет только в случае, если все действия по борьбе с заболеванием будут слаженными, организованными и дисциплинированными.

В целях предотвращения масштабного распространения инфекции в стране 25 марта Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. 2 апреля российский лидер продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом президент допустил уменьшение срока вынужденной самоизоляции, в случае если эпидемиологическая обстановка улучшится.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России за последние 24 часа зарегистрировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 10 131 человек. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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