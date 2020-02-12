Президент России Владимир Путин не приветствует торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя факт продажи таких изделий в санкт-петербургском аэропорту Пулково.

«Вряд ли можно назвать это иконой. Подобные изображения неуместны», — сказал Песков.

О том, что в одном из магазинов аэропорта Пулково продают фотографии Путина в комплекте с иконой святителя Николая, написал на своей странице в Twitter 20 января председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Он сфотографировал сувенир и прикрепил изображение к публикации. На нем видна икона святого Николая в золотистом обрамлении, а рядом с ней в таком же оформлении — фото российского лидера.

В октябре 2019 года на платформе Avito выставили старую визитку Путина. Ее хотели продать за 2 млн рублей.