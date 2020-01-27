Экс-министр культуры России Владимир Мединский займется вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах на новой должности помощника президента Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 27 января.

21 января Путин подписал указы о формировании нового правительства под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева. Наиболее заметны изменения в социальном блоке — там сменились все министры.

Мединский занимал должность министра культуры до ухода в отставку правительства России, однако в новом составе кабмина свое место также не сохранил. Его сменила Ольга Любимова, руководившая в ведомстве департаментом кинематографии.

При этом известно, что Мединский продолжит возглавлять Российское военно-историческое общество (РВИО) после ухода из правительства.