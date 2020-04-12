График президента России Владимира Путина в условиях распространения коронавируса является более интенсивным, чем обычно. Об этом 12 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность, наверное, проводить это прямое общение никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков также выразил мнение, что Путин скучает по поездкам и общению с людьми вживую.

О переводе максимального количества мероприятий в дистанционный формат Песков сообщил 1 апреля. По его словам, это обусловлено необходимостью соблюдать меры предосторожности из-за вспышки COVID-19. Путин, по словам Пескова, также перешел на дистанционную работу.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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